"الصحة" تكشف المخاطر الثمانية في مناسبات الأعياد

كشفت وزارة الصحة، عن أخطر 8 أمور، في مناسبات الأعياد، مشيرة إلى أن من بينها الإفراط في تناول الحلويات وسوء التغذية.





وقالت وزارة الصحة، في إنفوجراف، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إن أكثر المخاطر الصحية في مناسبات الأعياد، هي «الغرق من المسابح أو الشواطئ، والإفراط في السهر وقلة النوم، وإصابات ركوب الدبابات، بالإضافة إلى الاختناق».





وأشارت إلى أن من بيان المخاطر الأخرى، كذلك، إصابات الألعاب النارية، والإفراط في تناول الحلويات وسوء التغذية، والتسمم الغذائي أو من تناول الأدوية أو مواد التنظيف، والجفاف».





وقدّمت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم، عددًا من النصائح لتجنّب الإصابة بالإمساك خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ بسبب تغير النظام الغذائي.





ونشرت، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنفوجراف» تضمّن هذه النصائح، وهي الابتعاد عن التغير المفاجئ بكمية ونوعية الأطعمة المتناولة، وتقسيم الوجبات ومضغ الطعام ببطء، والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف (مثل الحبوب الكاملة، الفواكه والخضار، الفواكه المجففة، المكسرات) مع تناول السوائل بشكل كافٍ.



