سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق السعودية.. الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، غدًا الأربعاء.





وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم ونجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتأثر غدًا الأربعاء، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية.





وأشارت إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك والجوف في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على غرب وشرق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف المتر.





أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر ونصف المتر.



