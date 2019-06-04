جوازات مطار جدة تودِّع المعتمرين بالورود والحلويات والهدايا





ودَّعت جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة اليوم الثلاثاء طلائع المعتمرين المغادرين لبلادهم بعد أن أتموا عمرتهم بزيارة بيت الله الحرام، مثلما استقبلتهم به من حفاوة وتكريم.





وتفصيلاً، جاء ذلك بناء على توجيهات المدير العام للجوازات، اللواء سليمان اليحيى. وتم ذلك بحضور مدير جوازات المطار العقيد سليمان اليوسف، ومدير شعبة المناوبات العقيد صالح الزهراني.





وتم توزيع 1000 باقة ورد ‏مصحوبة بالمباركة لهم، والتهنئة لإتمامهم عمرتهم، وتقديم الحلويات والشوكولاته على المعتمرين المسافرين مصحوبة بالقهوة العربية والتمر والماء البارد والعصائر الباردة، وتوزيع الألعاب على الأطفال المسافرين مع ذويهم؛ وهو ما كان له الأثر الأكبر على محيا ضيوف بيت الله الحرام الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع منسوبي جوازات المطار.





ومن جهته، أكد مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، العقيد سليمان اليوسف، جاهزية جوازات المطار عبر الصالتَيْن السعودية والأجنبية لخدمة معتمري بيت الله الحرام، وإنهاء إجراءات مغادرتهم على وجه السرعة.



