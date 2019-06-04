"لايف ستايلز ستوديوز" تطرح كليب باسكال مشعلاني "اتعذبت كفاية" خلال ساعات

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تطرح شركة "لايف ستايلز ستوديوز" خلال ساعات فيديو كليب النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني لإغنية "اتعذبت كفاية" والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت ترتيب الأغاني في عدد من البرامج الإذاعية.





الأغنية من كلمات وألحان الشاعر الكبير محمد رفاعي ومن توزيع الموسيقار عادل عايش، وتم تصويرها في تركيا على مدار يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز.