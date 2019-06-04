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ساري يصدم جماهير نابولي بشأن تدريب يوفنتوس

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 07:21 م
ساري يصدم جماهير نابولي بشأن تدريب يوفنتوس
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أحمد عصام
 
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عبر ماوريسيو ساري المدير الفني السابق لنادي نابولي الإيطالي، عن اندهاشه من بعض الجماهير التي توجه له تهمت الخيانة لهم بعد اقترابه من تدريب نادي يوفنتوس في الموسم المقبل.


‏وقال ساري في تصريحات صحفية :"الأنصار في نابولي يعرفون مدى حُبي وتقديري لهذا الفريق، ولكن في الحياة المهنية من الممكن أن تؤدي بنا لمسارات مختلفة، ومهما حدث نابولي في قلبي دائماً ".


وأضاف : "ما الفائدة من الولاء في حال تخلص منك النادي؟، وهل ستظل مثلاً وفيّاً لزوجتك بعد الطلاق، والولاء يعني أن تعطي 110% عندما تكون هُناك ".

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