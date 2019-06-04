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مواعيد إجازة البنوك في عيد الفطر 2019 في مصر

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 07:27 م
مواعيد إجازة البنوك في عيد الفطر 2019 في مصر
صورة أرشيفية
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مواعيد إجازة البنوك في عيد الفطر 2019 في مصر من المواضيع المهمة التي يبحث القراء خاصة مع توقع الكثير أن موعد إجازة عيد الفطر 2019 كان يتوقعه الكثير على أن يكون يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 واتضح بأنه يوم الأربعاء 5 يونيو 2019 بالقرار الصادر من دار الافتاء المصرية الجهة المنوطة برؤية هلال شهر شوال، وفي هذه المقالة ننشر لكم القرار الرسمي الصادر من البنك المركزي الخاص بمواعيد عمل البنوك في عيد الفطر ومتى تبدأ إجازة العاملين في البنوك المصرية ومتى تنتهي فتابعونا.

موعد إجازة البنوك في عيد الفطر 2019

أعلن البنك المركزي المصري عن قراره الصادر يوم الأحد الماضي بأن العاملين في البنوك كافة في مصر لهم إجازة رسمية لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك والثلاثة أيام هي يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 ويوم الأربعاء 5 يونيو 2019 ويوم الخميس 6 يونيو 2019، أما عن موعد بدء عمل البنوك المصرية بعد انتهاء عيد الفطر المبارك يكون من يوم الأحد المقبل ويوافق تاريخ 9 يونيو 2019 وفق المواعيد الرسمية العادية للبنوك المختلفة.

يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019إجازة البنوك في مصر بمناسبة عيد الفطر 2019
يوم الأربعاء 5 يونيو 2019إجازة البنوك في مصر بمناسبة عيد الفطر 2019
يوم الخميس 6 يونيو 2019إجازة البنوك في مصر بمناسبة عيد الفطر 2019
الأحد المقبل ويوافق تاريخ 9 يونيو 2019موعد بدء العمل في البنوك المصرية
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