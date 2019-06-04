الأهلي يقترب من ضم نجم سموحة
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 07:21 م
الفجر الرياضي
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دخل حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، دائرة
اهتمامات الأهلى، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم هجوم المارد الأحمر.
ولا يمانع اللاعب الانتقال للقلعة الحمراء
فى الصيف، بعد مفاوضات مكثفة معه بالساعات الماضية، لكنه طلب حسم المفاوضات مع إدارة
سموحة للحصول على خدماته.
وهناك تفكير من جانب إدارة التعاقدات بالقلعة
الحمراء، بالحصول على خدمات حسام حسن، عن طريق تقديم عرض مالى، بالإضافة إلى دخول أحد
العناصر من قائمة الراحلين ضمن الصفقة، من أجل تقليل المطالب المادية من جانب إدارة
سموحة.
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