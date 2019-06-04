ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يقترب من ضم نجم سموحة

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 07:21 م
الأهلي يقترب من ضم نجم سموحة
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

دخل حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، دائرة اهتمامات الأهلى، لضمه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم هجوم المارد الأحمر.


ولا يمانع اللاعب الانتقال للقلعة الحمراء فى الصيف، بعد مفاوضات مكثفة معه بالساعات الماضية، لكنه طلب حسم المفاوضات مع إدارة سموحة للحصول على خدماته.

 

وهناك تفكير من جانب إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء، بالحصول على خدمات حسام حسن، عن طريق تقديم عرض مالى، بالإضافة إلى دخول أحد العناصر من قائمة الراحلين ضمن الصفقة، من أجل تقليل المطالب المادية من جانب إدارة سموحة.

Advertisements
المزيد عن: كورة سموحة رياضة أخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي