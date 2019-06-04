مصدر بـ"الحماية المدنية": السيطرة على حريق مخلفات مصنع زهراء المعادي
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 07:18 م
سليم الهوارى
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صرح مصدر أمني بالحماية المدنية بالقاهرة، بأنه لا يوجد حريق بأي مصانع في منطقة زهراء المعادي، وأن الحريق الذي وقع كان في مخلفات داخل أحد المصانع، وتم إخماده فور صعود الأدخنة.
وتعود الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة، إخطارا بوجود أدخنة كثيفة بمنطقة زهراء المعادي، وعلى الفور تك الدفع بعربة إطفاء وتم إخماد حريق المخلفات دون حدوث أزمة تذكر.
وتعود الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة، إخطارا بوجود أدخنة كثيفة بمنطقة زهراء المعادي، وعلى الفور تك الدفع بعربة إطفاء وتم إخماد حريق المخلفات دون حدوث أزمة تذكر.
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