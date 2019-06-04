البورصات الأوربية تتعافي بنهاية تعاملات بدعم من قطاع السيارات
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 07:15 م
وكالات
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أغلقت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم قطاع السيارات الذي صعد بنحو 3.2 %، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا بنحو 0.2 بالمئة.
وجاء صعود الأسهم الأوروبية مع مكاسب قوية لنظيرتها الأمريكية خلال التعاملات مع تراجع المخاوف التجارية وبعد تصريجات رئيس الفيدرالي.
ودعت الصين الولايات المتحدة إلى الحوار والاحترام المتبادل من أجل حل الصراعات التجارية بينهما.
ويجري الرئيس الأمريكي زيارة إلى بريطانيا في الوقت الحالي وصرح بإمكانية إجراء صفقة تجارية كبيرة مع المملكة المتحدة بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الاتفاق التجاري قد يشمل الخدمات الصحية الوطنية.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تباطأ التضخم في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات، فيما تراجع معدل البطالة هناك لأدنى مستوى بـ11 عاماً.
وعند إغلاق التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.6 بالمئة إلى 372.7 نقطة، كما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.5 بالمئة عند 11917.1 نقطة.
أما مؤشر "فوتسي" البريطاني فانخفض بنحو 0.4 بالمئة عند 7214.2 نقطة، بينما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمئة مُسجلاً 5268.2 نقطة.
وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1238 دولار.
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