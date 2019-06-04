ساري يلمح إلى اقتراب عودته للكالتشيو
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 07:15 م
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
Advertisements
صرح الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لتشيلسي السابق بأن الموسم الماضي كان صعبًا بالنسبة له مؤكدًا رغبته في العودة إلى إيطاليا.
وقال ساري في تصريحات صحفية : "بالنسبة لنا نحن الإيطاليين، نداء الوطن قوي، أشعر أن هناك شيئًا ما مفقودًا. لقد كان عامًا ثقيلًا. لقد بدأت أشعر بثقل الأصدقاء البعيدين وأهلي المسنين الذين نادراً ما أراهم".
واختتم ساري تصريحاته قائلاً : "لكن في عمري، أقوم فقط باختيارات احترافية. لن أتمكن من التدريب لمدة 20 عامًا، إنه عمل شاق، عندما أعود للمنزل إلى توسكانا أشعر أنني غريب، لقد نمت هناك ثلاثين ليلة في السنوات القليلة الماضية".
وقال ساري في تصريحات صحفية : "بالنسبة لنا نحن الإيطاليين، نداء الوطن قوي، أشعر أن هناك شيئًا ما مفقودًا. لقد كان عامًا ثقيلًا. لقد بدأت أشعر بثقل الأصدقاء البعيدين وأهلي المسنين الذين نادراً ما أراهم".
واختتم ساري تصريحاته قائلاً : "لكن في عمري، أقوم فقط باختيارات احترافية. لن أتمكن من التدريب لمدة 20 عامًا، إنه عمل شاق، عندما أعود للمنزل إلى توسكانا أشعر أنني غريب، لقد نمت هناك ثلاثين ليلة في السنوات القليلة الماضية".
Advertisements