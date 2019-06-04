في ليلة العيد.. ضبط "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببني سويف (صور)

ضبطت فرق مراقبة الاغذية التابعة لمديرية الصحة ببني سويف، اليوم الثلاثاء، كميات من الأسماك المدخنة "رنجة" واللحوم، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومعروض للبيع في ليلة عيد الفطر، بمدن ومراكز المحافظة.





وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل الوزارة والدكتورة أمنية حسن، مدير إدارة الشئون الوقائية نفذت، اليوم الثلاثاء، فرق مراقبة الأغذية بإدارات "اهناسيا وببا والواسطى" حملات مفاجئة على محال الأسماك واللحوم المجمدة.





وأكد البيان، أنه تم المرور على ٢٠ منشأة غذائية وتم تحرير٧ محاضر لأصحاب منشأت غذائية لوجود نقص في الاشتراطات الصحية وتم تحرير ١٠ محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية وتم سحب ٣٢ عينه حيث تم إعدام ٥٨ كيلو جرام أسماك مدخنة ولحوم مستوردة تالفة، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



