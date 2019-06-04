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محمد النني يستعد لبطولة أمم إفريقيا بـ"نيولوك" جديد

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:48 م
محمد النني يستعد لبطولة أمم إفريقيا بـنيولوك جديد
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علي نبوي
 
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يقضي الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي اجازة قصيرة قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا 2019.


ونشر "النني" صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" ظهر خلالها بدون "شعره الكثيف" في نيولوك جديد قبل البطولة الإفريقية.


وعلق "النني" على الصورة قائلًا: " فترة راحة قبل الحدث الكبير القادم بطولة أمم إفريقيا 2019 .. ونعم ما تراه صحيحًا لم يعد هناك شعر كثيف".


وستقام بطولة أمم إفريقيا 2019 في مصر خلال الفترة من 19 يونيو وحتي 21 يوليو القادم.

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