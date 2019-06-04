رسميًا .. ليفربول يُعلن رحيل ستوريدج وألبرتو مورينو

أعلن نادي ليفربول يوم الثلاثاء رحيل الثنائي الانجليزي دانييل ستوريدج، والاسباني ألبرتو مورينو بعد انتهاء عقديهما مع النادي بنهاية الموسم الحالي.









ووجه النادي الإنجليزي الشكر للاعبان بعد الفترة التي قضاها الثنائي ضمن صفوف ليفربول وكتب الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر": " يشكر نادي ليفربول ستوريدج وألبرتو مورينو ويتمني لهم مستقبل رائع، وسيكونوا دائمًا جزء من عائلة الريدز".









يذكر أن ستوريدج انضم لصفوف ليفربول في عام 2013 قادمًا من تشيلسي، وخاض مع الفريق 160 مباراة وسجل 67 هدفًا، بينما انضم "مورينو" للريدز في 2014 ولعب 141 مباراة وسجل 3 أهداف.









وتوج مورينو وستوريدج مع ليفربول مؤخرًا بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير.



