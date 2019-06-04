أمير المدينة يُثمِّن جهود رجال الأمن في تأمين قاصدي المسجد النبوي

أمير المدينة يُثمِّن جهود رجال الأمن في تأمين قاصدي المسجد النبوي
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:41 م
Advertisements
Advertisements
استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك من مشايخ القبائل وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعًا من المواطنين من أهالي المدينة المنورة، الذين قدموا للسلام عليهما وتهنئتهما بعيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على هذه البلاد، وهي تنعم بالأمن والاستقرار.
وفي بداية الاستقبال أثنى أمير المنطقة على جهود رجال الأمن ومنسوبي جميع الجهات الحكومية والأهلية والمتطوعين التي أسهمت في تحقيق أرقى الخدمات لقاصدي المسجد النبوي من الزائرين والمصلين خلال موسم شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
كما رفع المهنئون أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على المملكة عزّها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.
Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر المبارك سعودية اخبار
- أمير عسير ونائبه يستقبلان المهنئين في ثاني أيام العيد
- أمير الرياض يستقبل مدير ومنسوبي جامعة الإمام
- واس - السعودية | أمير المدينة المنورة: اليوم الوطني ذكرى خالدة لمرحلة التوحيد والبناء
- أمير المدينة المنورة يشيد بدور رجال الأمن في المسجد النبوي
- السديس يؤكد على أهمية التفاعل مع مبادرة "خير أمة"
- رئيس جمهورية القمر المتحدة يصل المدينة المنورة
- "الدفاع المدني": خطة الدفاع المدني نجحت بتضافر الجهود وتكامل العمل بين مختلف القطاعات
- أكثر من نصف مليون مصلٍ يشهدون ختم القرآن الكريم في المسجد النبوي
- نائب أمير جازان يرفع التهنئة للقيادة بعيد الفطر المبارك
- شاهد.. ساحات الحرمين تمتلئ بالمصلين في عيد الفطر