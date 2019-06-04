طرح أغنية جديدة لـ "الصواريخ وغاندي" على القنوات الفضائية خلال ساعات... تعرف عليها

طرح ثنائي أغاني المهرجانات "الصواريخ وغاندي"، اليوم الثلاثاء، أغنية جديدة بعنوان" ولع الدنيا ولع" علي طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يتم طرحها علي القنوات الفضائية خلال الساعات القادمة.









والأغنية من كلمات دقدق، وألحان فانكي، وتوزيع إيهاب كوبلكس وفانكي، والكليب من إخراج كامبا، وتصوير رامي عادل، ومونتاج هشام مدحت، وإشراف عام مدحت عادل، وإدارة إنتاج الشاعر، ومن إنتاج شركة 7DRK Media.









يذكر أن "ولع الدنيا ولع" هي أول أغنية مهرجانات يتم تصويرها بشكل مختلف عما اعتادت عليه أغاني المهرجانات، وتعد التعاون الأول بين "الصواريخ" وشركة 7DRK Media ولن يكون الأخير بينهما، حيث يستعدون سوياً لتصوير عملين آخرين بعد عيد الفطر المبارك، أحدهما عبارة عن دويتو غنائي مع مطرب عالمي وسيتم تصويرها خارج مصر، أما الآخر فهو أغنية جديدة سيتم تصويرها علي طريقة الفيديو كليب داخل أحد الاستديوهات بالقاهرة.







