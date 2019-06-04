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شيخ الأزهر: من حق الفتاة نقل ولاية زواجها من الأب في هذه الحالة

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:34 م
شيخ الأزهر: من حق الفتاة نقل ولاية زواجها من الأب في هذه الحالة
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كساب أحمد
 
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قال فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن منع زواج البنت من خارج العائلة منطق غريب وعجيب ومحرم، لافتَا إلى أن ولي الأمر من حقه الاعتراض على زواجه ابنته، إذا جاء إليها شخص غير كفء وهي تريده، معقبًا: "رفض زواج البنت بحجة أن المتقدم ليس من توبها أمر لا يجوز". 

ولفت "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الثلاثاء، إلى أن البنت من حقها الذهاب إلى القضاء لنقل ولايتها من الأب إلى الأخ أو العم أو من تريد لتزويجها، وإذا رفضوا هؤلاء جميعًا، ويرى القضاء أن الشخص المتقدم للفتاة مناسب وكفء، فيصح للقاضي أن يزوجها، مشيرًا إلى أن ولاية الأب في تزويج ابنته ليست مطلقة.
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