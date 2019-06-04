رونالدو يحدد موقفه النهائي من التعاقد مع ساري

تخضع قرارات الأندية في بعض الأحيان لرغبات اللاعبين خاصة فيما يخص المدربين سواء رحيل أحدهم أو التعاقد مع آخر، ولاعب مثل كريستيانو رونالدو يجب الخضوع لطلباته.













ذكرت صحيفة توتو سبورت أن النجم البرتغالي اعطى موافقته على تولي ماوريسيو ساري مهمة تدريب يوفنتوس بداية من الموسم القادم.













ويبدو على رونالدو الحماس للعمل تحت قيادة المدير الفني الذي نجح في تطوير وإبراز موهبة العديد من المهاجمين مثل جونزالو هيجواين وديريس ميرتنز.













وبات ساري قريباً من الانتقال لليوفي مع وجود وكيل أعماله فالي راماداني في لندن لمناقشة كيفية خروج المدرب الإيطالي من نادي تشيلسي مع مسؤولي البلوز.



