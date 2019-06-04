لبنان: مواجهة الإرهاب يتطلب الاستعداد واليقظة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن مواجهة الإرهاب والتصدي له، مهمة متواصلة للقوى والأجهزة الأمنية

والعسكرية، وتتطلب اليقظة والجهوزية الدائمة، مشددا على أهمية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين

مختلف هذه الأجهزة، وتكثيف المتابعة الأمنية للمشتبه فيهم، والمبادرة عند الضرورة إلى تنفيذ عمليات استباقية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذي عقده الرئيس اللبناني ظهر اليوم في قصر بعبدا الجمهوري، بحضور

وزيرة الداخلية ريا الحسن، ووزير الدفاع إلياس بو صعب، وقائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد

من قادة الأجهزة الأمنية ومسئولي مخابرات الجيش اللبناني،وذلك على ضوء حادث الهجوم الإرهابي المسلح

الذي تعرضت له مدينة طرابلس (شمالي لبنان) مساء أمس الإثنين.

وطالب عون إلى المسئولين وقادة الأجهزة الأمنية، باتخاذ إجراءات وتدابير أمنية استثنائية لمواكبة فترة الأعياد

وفصل الصيف.

واطلع الرئيس اللبناني من الحاضرين على تفاصيل العملية الإرهابية التي وقعت في مدينة طرابلس عشية عيد

الفطر، والمعلومات التي توافرت لدى القوات المسلحة وجهاز قوى الأمن الداخلي في شأن تفاصيلها.

وأشار قادة الأجهزة الأمنية خلال الاجتماع إلى أن التحقيقات الأولية حول ملابسات الاعتداء، أظهرت أن له

"خلفيات ثأرية من الجيش والقوى الأمنية".