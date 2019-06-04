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شرطة القصيم توزّع ورودًا على المواطنين ابتهاجًا بعيد الفطر

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 06:22 م
شرطة القصيم توزّع ورودًا على المواطنين ابتهاجًا بعيد الفطر
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وزع مدير شرطة القصيم العميد علي بن مرضي، وعدد من منسوبي الشرطة، اليوم الثلاثاء، الورود على المواطنين في مدينة بريدة؛ ابتهاجًا بحلول عيد الفطر السعيد .

وقوبلت هذه البادرة، بإشادة واسعة من المواطنين التي اعتبروها هدية غالية ومقدرة من رجال وحماة الوطن.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، شارك أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أهالي حي الصفراء احتفال عيد الفطر المبارك «عيدنا في حينا» الذي نظّمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة بريدة.
ورفع أمير المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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