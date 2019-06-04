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أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم وسط يوفنتوس

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:53 م
أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم وسط يوفنتوس
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية إيطالية، أنه يعود يعود رودريجو بينتانكور نجم وسط فريق يوفنتوس الإيطالي لدائرة اهتمام نادي أتليتيكو مدريد الإسباني، حيث سبق للفريق الإسباني أن استفسر عن اللاعب قبل سنة والآن يعودون من بوابة وسطاء للاستفسار وأخذ المعلومات بشكل غير مباشر من يوفنتوس. 

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، أنه يبدو الدولي الاوروجوياني خيار جيد بالنسبة لأتليتيكو بحال خروج توماس ليمار أو رودريجو، لكن اجابة اليوفي كانت سلبية.

كما أنه لا يوجد هامش بالوقت الحالي وسينخفض أكثر أمر خروج اللاعب بحال وصول ماوريسيو ساري، حيث يذكر أنه لا زال لدى بوكا جونيورز حق نيل 50 % من حقوق بيعه بحال حصل ذلك.
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