أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع نجم وسط يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أنه يعود يعود رودريجو بينتانكور نجم وسط فريق يوفنتوس الإيطالي لدائرة اهتمام نادي أ تليتيكو مدريد الإسباني، حيث سبق للفريق الإسباني أن استفسر عن اللاعب قبل سنة والآن يعودون من بوابة وسطاء للاستفسار وأخذ المعلومات بشكل غير مباشر من يوفنتوس.





وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي الشهير، أنه يبدو الدولي الاوروجوياني خيار جيد بالنسبة لأتليتيكو بحال خروج توماس ليمار أو رودريجو، لكن اجابة اليوفي كانت سلبية.



