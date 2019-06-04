بطلة المانيا لناشئي الجولف تشيد بالفرعون الصغير على سلامة

وكان على سلامة فرعون الجولف الصغير قد خاض الاختبار الاول وسدد 109 ضربة فى 18 حفرة لمسافة موحدة هى 6 آلاف ياردة وهى الجولة التى شارك فيها عدد كبير من اللاعبين واللاعبات فى مقدمتهم نجوم منتخب الماكينات الالمانية للناشئين والناشئات.



