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خلاف بين أوزيل وإيمري بسبب نهائي الدوري الأوروبي

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:53 م
خلاف بين أوزيل وإيمري بسبب نهائي الدوري الأوروبي
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ريهام عبدالمحسن
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسعود ​أوزيل​ نجم آرسنال غضب عقب خسارة نهائي ​الدوري الأوروبي​ من ​تشيلسي​ ووجه كلمات قاسيه لمدربه أوناي إيمري.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية بأن أوزيل قال لإيمري عقب اللقاء : "أنت لست مدرب" وذلك أثناء خروجه من الملعب تحديدًا في الدقيقة 77.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أوزيل يعتبر حاليًا اللاعب الأعلى أجرا في النادي، حيث يحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وأنه من المعروف أن المدفعجية يسعون لبيع أوزيل لجمع الأموال لأن لديهم فقط 40 مليون جنيه استرليني ميزانية فقط لإبرام تعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن آرسنال خسر نهائي الدوري الأوروبي على يد تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدف.
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