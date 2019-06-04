حظر التدخين بالديوان العام والوحدات المحلية بمحافظة قنا

Advertisements

قرر عبد الحميد الهجان محافظ قنا، منع التدخين داخل الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والقروية التابعة له والمديريات الخدمية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.



وأوضح ان القرار يهدف إلى حماية أفراد المجتمع من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن التدخين خاصة في الاماكن العامة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا الي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا مشددا على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للمكان والحرص المستمر على تطوير مستوى الأداء ونظام العمل فيه لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.