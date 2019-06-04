يوفنتوس يرغب في خطف قائد ميلان
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:42 م
عمر عبدالعزيز
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يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي، تدعيم صفوفه بالتعاقد مع عدد من النجوم خاصة في خط الدفاع، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فإن يوفنتوس يرغب بالتسوق في نادي ميلان، حيث بارتيشي يستهدف التعاقد مع قائد الروسونيوري رومانيولي والذي قد يبيعه الميلان لأسباب اقتصادية.
وفي السياق ذاته فإن أيضاً يوفنتوس يرغب بالتعاقد مع بيبي رينا ليكون احتياطي لتشيزيني في ضل رغبة بيرين في المغادرة.
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