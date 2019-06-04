يوفنتوس يرغب في خطف قائد ميلان

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي، تدعيم صفوفه بالتعاقد مع عدد من النجوم خاصة في خط الدفاع، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فإن يوفنتوس يرغب بالتسوق في نادي ميلان، حيث بارتيشي يستهدف التعاقد مع قائد الروسونيوري رومانيولي والذي قد يبيعه الميلان لأسباب اقتصادية. وبحسب ما ذكرته صحيفة "لاستامبا" الإيطالية، فإن يوفنتوس يرغب بالتسوق في نادي ميلان، حيث بارتيشي يستهدف التعاقد مع قائد الروسونيوري رومانيولي والذي قد يبيعه الميلان لأسباب اقتصادية.



