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شاكيري يعلن استمراره مع ليفربول

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:49 م
شاكيري يعلن استمراره مع ليفربول
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أعلن السويسري شيردان ​شاكيري​ استمراره مع ​ليفربول​ في الموسم المقبل ونفى الشائعات التي أكدت رغبته في الرحيل عن الريدز.


وقال شاكيري في تصريحات صحفية : "أنا في ليفربول، أفضل ناد في أوروبا. المدرب لديه العديد من الخيارات الجيدة وعليه أن يقرر من يمكنه اللعب. كنت أعرف قبل انتقالي أن المنافسة هنا صعبة للغاية. لدي عقد طويل الأجل وسأبقى بالتأكيد".


يذكر أن ليفربول فاز بدوري أبطال أوروبا السبت الماضي بالفوز على توتنهام بهدفين نظيفين في المباراة التي احتضنها ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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