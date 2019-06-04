مفتي الجمهورية يرد على من يحرموا الاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية

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رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على من ينكر الاحتفال بأي مناسبة دينية أو وطنية سوى العيدين فقط.



وقال "علام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الله أكرم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن الفتوى مضطردة على أنه لا حرج على الإنسان لتخصيص يوم للاحتفال بمناسبة عزيزة عليه، أو تكريم شخصية معينة أو تكريم زمن معين، فهذه أيام الله نتذكر فيها ما مضى ونعظم فيها ما عظمه الله سبحانه وتعالى في قوله: " وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ ۚ"، موضحًا أنه لا مانع من تخصيص يوم للاحتفال، وهناك فتوي مستقرة بذلك.



وتابع، أن تكبيرات العيد في عيدي الفطر والأضحى يذهب بعض الشباب حسن النية إلى انكار التكبيرات بعد الثلاثة، وهذا أمر لا داعي له؛ لأنه ورد عن العلماء الكبار والتابعين، ويكفي أن الإمام الشافعي عندما جاء لمصر ووجدهم يكبروا هذه التكبيرات فقال أن كبر كما يكبر الناس فحسن، ولم ينكر ذلك، منوهًا إلى انه لم يثبت عن النبي –صلى الله عليه وسلم- صيغة للتكبيرات، وعلينا أن نترك مساحة للاجتهاد ولا ينكر بعضنا على بعض أفعاله.

