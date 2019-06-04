جدة تستضيف النزال الأكبر في تاريخ WWE الجمعة المقبل

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، استضافتها عرض «WWE Super Show Down »، الذي سيشهد نزالًا يُقام لأول مرة، يجمع بين المصارعين جولدبيرج وأندرتيكر، إضافة إلى ذلك، يُقام نزال بين تريبل إتش وراندي أورتن، ونزال باتل رويال الأكبر في تاريخ WWE ، الذي يجمع 50 نجمًا.





ويخوض نجوم WWE استعداداتهم الأخيرة قبل الحدث المرتقب، الذي يقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة المقبل الموافق 7 يونيو في تمام الساعة 9 مساءً، وتتوافر تذاكر العرض على الموقع www.sharek.sa





وسيُعقد مؤتمر صحفي للمصارعين؛ للحديث عن منافسات WWE في فندق جاليريا من إيلاف في جدة يوم الخميس المقبل، الساعة 1 ظهرًا قبل انطلاق عرض WWE Super ShowDown في جدة، إذ تتخلل المؤتمر مقابلة أشهر نجوم WWE، وإجراء حوارات ومقابلات صحفية، بحضور تربل إتش، وكوفي كينجستون، وسيث رولينز، ومصطفى علي.



