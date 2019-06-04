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محمد بن راشد يحتفل بعيد الفطر 2019 مع أسرته

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:45 م
محمد بن راشد يحتفل بعيد الفطر 2019 مع أسرته
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وكالات
 
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احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بأول أيام عيد الفطر 2019 مع أسرته.

ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي صورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، تجمع الشيخ محمد بن راشد بمجموعة من الأطفال من عائلته، احتفالًا بعيد الفطر 2019.

ونالت الصورة إعجاب الآلاف من المتابعين فور نشرها، والذين حرصوا على تهنئته بأول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان الشيخ حمدان قد أدى صلاة عيد الفطر بجانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوب نائب حاكم دبي.

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