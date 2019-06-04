محمد بن راشد يحتفل بعيد الفطر 2019 مع أسرته
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:45 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، بأول أيام عيد الفطر 2019 مع أسرته.
ونشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي صورة عبر حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير ” إنستجرام ” ، تجمع الشيخ محمد بن راشد بمجموعة من الأطفال من عائلته، احتفالًا بعيد الفطر 2019.
ونالت الصورة إعجاب الآلاف من المتابعين فور نشرها، والذين حرصوا على تهنئته بأول أيام عيد الفطر المبارك.
وكان الشيخ حمدان قد أدى صلاة عيد الفطر بجانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوب نائب حاكم دبي.
Advertisements
المزيد عن: محمد بن راشد عيد الفطر المبارك الاسرة احتفال
- محمد بن راشد يعزي حاكم الفجيرة بوفاة حمد بن سيف
- دمج ناديي الشباب ودبي مع النادي الأهلي في كيان رياضي واحد
- أمير الكويت يصل "دبي"
- كواليس لقاء السيسي و"بن راشد".. ومفاجأة حاكم دبي للرئيس
- صورة تجمع حاكم دبي محمد بن راشد وحفيده
- محمد بن راشد يستقبل رئيس تركمانستان
- محمد بن راشد يستقبل نائب رئيس الصين (فيديو)
- حاكم دبي يحتفل بعقد قران 3 من أبنائه في يوم واحد
- عقد قران ولي عهد دبي الشيخ حمدان آل مكتوم