محافظ الوادي الجديد: لدينا 60 موقعا للاستثمار الزراعي



وأكد محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة تتضمن عدد كبير من المساحات الصالحة للاستزراع والتي تنحصر في عدة مراكز ويجرى طرحها في مزايدات علنية أمام المستثمرين لتنفيذ مشروعات زراعية تدعم المنظومة الزراعية بالمحافظة.



وأضاف الزملوط، أن الوادى الجديد تشهد طفرة كبيرة فى دعم الاستثمار الزراعى وتقديم التيسيرات الكبيرة من أجل تنفيذ المشروعات الزراعية بجانب تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 2،5 مليون نخلة والتى تم تخصيص حوالى 200 ألف فدان لتنفيذها.



أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد سالمان الزملوط، اليوم الثلاثاء، عن طرح 60 موقع متميز للاستثمار الزراعي في عدة مراكز بالمحافظة أمام المستثمرين والشركات الزراعية بنظام المزايدة العلنية حيث يجرى الأراضى للإيجار بقصد التمليك، ويمكن سحب كراسات الشروط من صندوق استصلاح الأراضي بمدينة الخارجة.