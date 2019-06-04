"الكهرباء" تكثف من إجراءاتها لإستقبال عيد الفطر المبارك

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات النقل والإنتاج والتوزيع أكد فيها على ضرورة العمل على تأمين وإنتظام التيار الكهربائى مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، منوها على ضرورة الإنتهاء من برنامج الصيانة السريعة الذى تم إعداده للاستفادة من انخفاض الاستهلاك لإعادة تأهيل المكونات بالشبكة التى تأثرت بموجة الحرارة الشديدة أو التى تتطلب صيانة سريعة.





وقالت الوزارة، إن هناك تنسيقا مع وزارة الأوقاف للمرة الأولى يتمثل فى تناول أئمة المساجد خلال القائهم الخطب على التوعية بضرورة ترشيد الاستهلاك كسياسة تتبناها الدولة وينفذها قطاع الكهرباء، لتوفير الاستثمارات لإنشاء محطات توليد للكهرباء، وتدعيم شبكات النقل والتوزيع .





وقال أيمن حمزه المتحدث بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع ، تزامنا مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك ، تحسبا لحدوث أى أعطال فنية طارئة بالمناطق التابعة للشركات، مؤكدا أنه يوجد بالشبكة الكهربائية فائض يتعدى ال10 ألف ميجاوات.





وأضاف حمزه فى تصريحاته لـ"الفجر"، أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر طالب رؤساء الشركات خلال اجتماعه الأخير بضرورة تأمين التغذية الكهربائية، والتنسيق مع مسئولى المحليات والأوقاف لتوفير مكاينات ديزل وطوارئ بمختلف المساجد على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم تشكيل فرق من الصيانة للاستعانة بهم حالة حدوث أى أعطال فنية طارئة





وأكد أنه سيتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ بمناطق التجمعات وساحات الصلاة ، وذلك من خلال التنسيق مع المحليات ووزارة الأوقاف، موضحا على ضرورة التصدى لسرقات التيار أو أى اعتداءات على الشبكة والوصلات غير القانونية وجاهزية فرق الصيانة والإصلاح السريع للعمل والانتقال لأى مكان والتنسيق مع قوات الجيش والشرطة لتأمين وحماية منشآت الكهرباء ، خاصة محطات التوليد والمحولات وخطوط الجهد العالى والفائق.