أوباميانج يتلقى عرضاً من الدوري الصيني

قدم المهاجم الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج موسم ممتاز مع فريقه أرسنال الإنجليزي سواء محلياً أو أوروبياً.

لكن أوباميانج فشل في تتويج مجهوده بتحقيق أي كأس حيث أن الجانرز خسروا نهائي الدوري الأوروبي لصالح الغريم اللندني تشيلسي بنتيجة 4-1.

الجانب المشرق في موسم إيمريك هو تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي بالتساوي مع كلاً من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي هجوم ليفربول.

وذكرت صحيفة تايمز أن المهاجم البالغ 29 عام مطلوب في الدوري الصيني من طرف ناديا جوانجزو إيفرجراند و شنغهاي حيث أن عرض كل فريق وصل ل300.000 جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

الجدير بالذكر أن ذلك العرض يفوق بكثير ما يتقاضاه أوباميانج في أرسنال، وقد ينجح في إقناعه بالرحيل عن الدوري الإنجليزي.