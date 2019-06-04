ريكساش يطالب برشلونة بالتعاقد مع نيمار

يفضل كارلوس ريكساش، لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق، تعاقد برشلونة مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، بدلًا من أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.





وارتبط برشلونة بالحصول على خدمات نيمار وجريزمان في الصيف الجاري.





وقال ريكساش في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية: أفضل التعاقد مع نيمار قبل جريزمان، الأول يسعر بالندم بعد رحيله عن برشلونة الأن.





وأضاف: ولكن حالة جريزمان أسوأ لأنه خلق حال من الفوضى للاستمرار مع أتلتيكو مدريد في العام الماضي، والأن يريد المجيء إلى برشلونة.





وتابع: ولكن القطار يمر مرة واحدة فقط، ضم نيمار الأن سيكون أكثر فائدة لأننا بالفعل نعرف عيوبه ومميزاته، اللاعب أدرك خطأه الأن.





وواصل: نيمار يعلم أنه لا يوجد سوى برشلونة وريال مدريد فقط في العالم من حيث الأندية الهامة، هو لاعب ممتاز من الناحية المهارية.





وختم: نيمار متكامل بشكل أكبر عن جريزمان لأنه يلعب في العمق أيضًا، بينما يعتبر أنطوان مناسب للمشاركة في مركز ميسي.