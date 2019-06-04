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بوجبا يهنئ المسلمين بعيد الفطر (صورة)

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:38 م
بوجبا يهنئ المسلمين بعيد الفطر (صورة)
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ريهام عبدالمحسن
 
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هنأ الفرنسي بول بوجبا نجم ​مانشستر يونايتد​ الإنجليزي محبيه والمسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأرسل بوجبا تهنئته عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر عن طريق مقطع فيديو ضم ثلاث صور ودون عليه كلمة عيد مبارك كما دون العبارة بجانب الفيديو.


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