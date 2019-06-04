تسمم مُسن عقب تناوله جرعة مهدئات زائدة بالبحيرة

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أنقذت العناية الإلهية، مُسنا مقيم بدائرة مركز كوم حمادة من الموت المحقق عقب تناوله جرعة زائدة من المهدئات مما تسبب في إصابته بحالة إعياء شديدة وتم نقله لمركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود.



وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوصول "محمد ج.ع" 82 عامًا، للمستشفى المركزي بكوم حمادة، مصاب بحالة إعياء شديدة، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين تناول المصاب جرعة زائدة من المهدئات لمروره بحالة نفسية سيئة.



وتم تحويل المصاب لمركز السموم بالمستشفى العام بإيتاي البارود، لاتخاذ العلاج اللازم، وتم وضعه تحت الملاحظة، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.