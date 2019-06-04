"الصحة" تدفع بـ 3 قوافل طبية مجانية بمراكز ببا وإهناسيا وبني سويف

شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف باستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب،ومؤكدا على استمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين،لضبط السلع غير الصالحة،ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين





جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير بشأن مجهودات القطاع الصحي خلال الفترة (من 16 إلى 31 مايو الماضي)حيث قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرور على 191 منشأة متنوعة،وتم سحب 291 عينة،وإعدام 447 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 143محضرا،فيما تم استخراج 351 شهادة صحية جديدة





كما قامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم عدد3 قوافل طبية "خلال الفترة المذكورة" بقرى: بني عقبة في مركز ببا،والمسيد باهناسيا وإهوة مركز بني سويف،والتي أسفرت عن الكشف على 3857 حالة،وعمل 562 تحليل دم، و99 طفيليات،وعمل أشعة لـ 19 حالة،واصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة،وتحويل 42 حالات للمستشفيات، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 417 مواطنًا





وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلية،تم المرور على مستشفيات: ناصر، اهناسيا، صدر بني سويف، الحميات، رمد بني سويف والواسطى لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 19 حالة، بالإضافة إلى ترخيص عدد 2من المراكز الطبية، و7 عيادات خاصة، و2 مركز علاج طبيعي، بالإضافة إلى غلق 30 منشأة نتيجة المرور على 3 مستشفيات خاصة،15 مركز طبي، و9 معامل، و70 عيادة خاصة، و25 معمل تحليل، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 45 صيدلية عامة و3 صيدليات بالمستشفيات الحكومية و3 صيدلية بالوحدات الصحية، و2 مخزن أدوية





وفي مجال التمريض،تم تدريب عدد 50 ممرضة "بتمريض الرعاية الأساسية" على كيفية أخذ عينة الغدة الدرقية تدريب عملي برعاية عبد السلام عارف ورعاية المرماح ورعاية بني سويف، وتدريب التمريض العلاجي على معايير أمن وسلامة المريض والتسجيل بالسجلات وتذاكر المرضى على رأس العمل بمستشفيات: الواسطى،ببا، الفشن،الحميات، الرمد، ناصر)، فضلًا عن المرور الصباحي والمسائي على الوحدات الصحية بكل من (بني حدير، قمن العروس، إفوة،عطف إفوة، الميميون، الزيتون، بني عدي، الرياض، أشمنت، دنديل، طحا بوش، رعاية الطفل بالمرماح، وعبد السلام عارف، بليفيا، بني هارون، ابن بيتك، بني سليمان، النويرة، أيو سليم، منشاة البديني، تمام كساب، نزلة البرقي، أبسوج) بالإضافة إلى قيام مركز معلومات المديرية بتسليم عدد 6 كارت "بدل فاقد" للمواطنين ممن سبق لهم تحليل فيروس سي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.



