"ري الوادي الجديد": حفرنا 24 بئر زراعي بتكلفة 35 مليون جنيه

أعلن، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، منصور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عدد من مشروعات حفر الآبار الزراعية ضمن خطة القطاع لتغطية احتياجات القطاع الزراعي فى عدة مواقع بالمحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 35 مليون جنيه.





وأكد وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، أنه جرى حفر وتجهيز 4 آبار جوفية بالفرافرة والداخلة تتضمن بئرين منهما يعملان بالطاقة الشمسية، كما جرى حفر بئر بمنطقة غرب الموهوب بتكلفة 10 مليون جنيه.





أضاف ابراهيم، أنه جرى حفر9 آبار استعواضية بالخارجة بتكلفة 10 مليون و300 ألف جنيه، بالإضافة لحفر 10 آبار استعواضية بالداخلة بتكلفة 14 مليون و200 ألف جنيه.



