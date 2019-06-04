الكاف يحدد 30 يونيو موعد نهائي لتسجيل الأندية المشاركة إفريقياً في الموسم الجديد

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة المصري ليخطرهم بموعد تسجيل الأندية التى ستشارك في البطولات الإفريقية للموسم المقبل.





وأكد الكاف في خطابه أن الموعد النهائي لتسجيل الأندية المشاركة إفريقياً سيكون يوم 30 يونيو المقبل، مما يجعل اتحاد الكرة في مأزق بعدما أستقر علي إنهاء بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.



