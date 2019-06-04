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"250 ألف جنيه".. النيابة تأمر بسرعة التحريات بواقعة سرقة "شقة الطالبية" لضبط المتهم

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 05:37 م
250 ألف جنيه.. النيابة تأمر بسرعة التحريات بواقعة سرقة شقة الطالبية لضبط المتهم
أرشيفية
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إيريني صفوت
 
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل غرفة نوم بشقة بمنطقة الطالبية، وتقدر قيمتها بحوالي 250 ألف جنيه، وطالبت سرعة التحريات لضبط المتهم.

وتلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد سرقة مجهول لشقة سكنية بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن لص تسلل للشقة، واستولى على مشغولات ذهبية، تبلغ قيمتها ما يقرب من 250 ألف جنيه وفر هاربا.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات، لكشف هوية مرتكب الواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
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