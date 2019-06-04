بالأسماء| إصابة 9 أشخاص إثر وقوع حادث.. ومشاجرتين بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي عند الكيلو 78 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي بالنوبارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.





تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 78 بدائرة القسم وبالانتقال والفحص والمعاينة، تبين إصابة كل من "سمير سلامه انطوان" 77 عامًا، بسحجات وكدمات بالزارع الأيمن وجرح بسيط بالرأس طوله 2سم، و"ميرنا عماد عبد الله" 19 عامًا، بجرح قطعي بالجبهة طوله 3سم، و"سهير لويس نقولة" 66 عامًا، بكدمه بالجانب الأيسر للضلوع.





تم نقل المصابين لمستشفى النوبارية المركزي لتلقى العلاج اللازم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





كما أصيب 3 أشخاص بجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم اثر وقوع مشاجرة بين طرفين بالسلاح الأبيض بالدلنجات، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقى العلاج اللازم.





تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين طرفين، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين إصابة كل من "عمرو عبد العزيز محمد على" ٢٠ عامًا، مصاب بجروح باليد اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"أحمد إبراهيم الديب" ٢١ عامًا، مصاب بجرح بالعضد الأيسر وسحجات متفرقة بالجسم، و"محمد أبو العلا شعبان أبو العلا" ١٨ عامًا، مصاب بجرح قطعي ٥ سم أعلى الركبة.





تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة وتم نقل المصابين لمستشفى الدلنجات المركزي، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





كما أصيب 3 أشخاص بجروح غائرة بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم اثر وقوع مشاجرة بين طرفين من أهالي قرية العدل بالنوبارية وتم نقل المصابين لمستشفى غرب النوبارية المركزي.



