وزير الرياضة الاسبق عبد الحميد سلامة يعترض على حكم غيابي ب10سنوات سجنا

نظرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة في ملف قضية فساد مالي متهم فيها عبد الحميد سلامة وزير الرياضة سابقا الذي حوكم غيابيا ب10سنوات سجنا .

وقد حضر محامبه وبين ان القضية محل تعقيب مشيرا الى انه طعن في قرار احالة منوبه من قبل داىرة الاتهام لدى محكمة التعقيب وبالتالي لا يمكن النظر فيها في نفس الوقت من قبل داىرة الفساد المالي وهي محل نظر لدى محكمة التعقيب .