ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نجم برشلونة يحسمها ويرفض الرحيل

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:27 م
نجم برشلونة يحسمها ويرفض الرحيل
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
 ذكرت تقارير إسبانية أن مالكوم دي أوليفيرا نجم نادي برشلونة، بات متمسكاً بالاستمرار بين صفوف النادي الكتالوني.  

وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن مالكوم لا يرغب في الرحيل عن نادي برشلونة هذا الصيف، رغم عدم مشاركته كثيراً تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وأوضحت الإذاعة أن مالكوم قرر البقاء في البارسا رغم عدم اقتناع فالفيردي بإمكانياته حيثُ طلب بيع اللاعب لكسب الأموال لإبرام صفقات جديدة تُفيد النادي.

الجدير بالذكر أن البرازيلي مالكوم قد انتقل للعب في صفوف برشلونة قادمًا من بوردو الفرنسي وذلك خلال الصيف الماضي.

 وشارك مالكوم مع البارسا في 24 مباراة في جميع المسابقات، سجل 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
فرنسا
-
x
17:30
-
الولايات المتحدة الأمريكية
الأرجنتين
-
x
20:30
-
مالي