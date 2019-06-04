نجم برشلونة يحسمها ويرفض الرحيل

ذكرت تقارير إسبانية أن مالكوم دي أوليفيرا نجم نادي برشلونة، بات متمسكاً بالاستمرار بين صفوف النادي الكتالوني.





وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن مالكوم لا يرغب في الرحيل عن نادي برشلونة هذا الصيف، رغم عدم مشاركته كثيراً تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.





وأوضحت الإذاعة أن مالكوم قرر البقاء في البارسا رغم عدم اقتناع فالفيردي بإمكانياته حيثُ طلب بيع اللاعب لكسب الأموال لإبرام صفقات جديدة تُفيد النادي.





الجدير بالذكر أن البرازيلي مالكوم قد انتقل للعب في صفوف برشلونة قادمًا من بوردو الفرنسي وذلك خلال الصيف الماضي.





وشارك مالكوم مع البارسا في 24 مباراة في جميع المسابقات، سجل 4 أهداف وصنع تمريرتين حاسمتين.



