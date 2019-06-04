مي عمر تقتل إنجي المقدم في "ولد الغلابة 29 "





شهدت أحداث الحلقة ٢٩ من مسلسل ولد الغلابة للفنان أحمد السقا، والمذاع عبر قناه MBC مصر أحداث غير متوقعة.





تم القبض على عيسى "أحمد السقا"، بعد إعتراف نصيف، طباخ الإستروكس، ولكن بعد دفاع جمال لبه، أحمد زاهر عن موكله تم الإفراج عن السقا بدفع كفاله مقدارها مليون جنيه ومنعه من السفر حيث تم حبس صديق على ذمة القضية.





وطلبت مي عمر، من صفيه أن تقابلها حتي عاتبتها علي جميع مافعلته ضد شقيقها عيسي، حيث إنتهت المقابله بقتل إنجي المقدم علي أيدي مي عمر، وتنتهى أحداث الحلقة بعودة عيسى لمنزله ولقائه بفرح.





مسلسل ولد الغلابة من بطوله عدد من الفنانين أبرزهم، أحمد السقا، مى عمر، انجى المقدم، هادى الجيار، محمد ممدوح، إدوارد، كريم عفيفي، مي سامي، والمسلسل من إخراج محمد سامي، و تأليف أيمن سلامة.



