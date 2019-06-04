إنفانتينو رئيسا للفيفا حتي 2023

وافقت الاتحادات الأوروبية لكرة القدم بالإجماع اليوم الثلاثاء، على إعادة انتخاب السويسري جياني إنفانتينو على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم لفترة جديدة حتى 2023.

بهذا لم يعد هناك شيء يقف في طريق إنفانتينو (49 عاماً) للفوز بالتزكية، إذ لا يوجد مرشح منافس.

وكانت الاتحادات القارية الخمسة الأخرى تعهدت في وقت سابق بدعم إنفانتينو، وبالتالي لم تعد هناك ضرورة لإجراء تصويت بين أعضاء "فيفا" البالغ عددهم 211 عضواً.

كان مجلس "فيفا" أقر الإثنين تعديلاً في قوانين الاتحاد الدولي من شأنها تسهيل إجراء الانتخاب بالتزكية، وكانت آخر مرة فاز فيها شخص برئاسة الاتحاد بالتزكية هي المرة التي فاز فيها السويسري جوزيف بلاتر في عام 2007.

وحسب قوانين "فيفا"، فإن كل اتحاد وطني يمتلك صوتاً واحداً بغض النظر عن حجمه.

وكان إنفانتينو فاز في انتخابات 2016 على أربعة مرشحين منافسين.



