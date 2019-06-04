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مسؤول: إسرائيل تعقد محادثات مع لبنان بشأن الحدود خلال أسابيع

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:16 م
مسؤول: إسرائيل تعقد محادثات مع لبنان بشأن الحدود خلال أسابيع
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أسماء العزب
 
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قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل تتوقع عقد محادثات بوساطة أمريكية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود خلال أسابيع.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، خلال تصريحاته اليوم، إلى أن مجمع الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان مقر محتمل لمحادثات الحدود البحرية.

ويذكر أن أكد الجيش الإسرائيلي، أنه انتهى من إغلاق آخر نفق من سلسلة أنفاق حزب الله، واقعة على الحدود الشمالية مع لبنان، بعد نحو 6 أشهر من العثور عليها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس: إن النفق كان "أطول وأعمق نفق هجومي حفره حزب الله" حيث امتد لأكثر من 80 مترًا تحت الأرض.

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