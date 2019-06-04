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جنرال موتورز تعمل على تطوير سيارة منافسة لـ جيب رانجلر

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:20 م
جنرال موتورز تعمل على تطوير سيارة منافسة لـ جيب رانجلر
جيب رانجلر
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استفردت جيب رانجلر بفئتها المميزة لسنوات، ولكن يبدو أن سيارات منافسة لـ رانجلر ستصل قريبًا.

حسب مصادر أمريكية فقد شوهد عدد من نسخ جيب رانجلر بقرب أحد مراكز اختبارات جنرال موتورز تحت تجربة مهندسي الشركة، وهو ما لم تقم جنرال موتورز بعمله منذ سنوات. وإذا صحت الشائعات وأنتجت جنرال موتورز هذه السيارة فقد تنتجها تحت علامة جي إم سي على الأغلب.

ليست جنرال موتورز وحدها تعمل على منافسة لـ جيب رانجلر، بل تعمل فورد أيضاً على منافسة مؤكدة بإسم برونكو.
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