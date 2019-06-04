دليل فبركة برامج "رامز في الشلال" و"هاني في الألغام" (فيديو)
الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:24 م
رقية جمال
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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، مقطع فيديو يكشف دليل فبركة برامج المقالب مثل برنامج رامز في الشلال، الذي يقدمه رامز جلال، وهاني في الألغام، للفنان هاني رمزي، وكريزي تاكسي برنامج المقالب الذي يذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبرنامج "شقلباظ" للفنانة شيماء سيف، وبرنامج الزفة.
وأوضح الفيديو، الذي يقدمه الناقد الفني الهامي سمير، أن أكبر دليل على فبركة برنامج رامز جلال هو تكرار الضيوف في كل موسم، واعتراف بعض الفنانين الذين شاركوا في البرنامج أنه مفبرك، وتصريح أساتذة الإعلام والتمثيل أن التمثيل يظهر على بعض غير المختصين بالتمثيل مثل لاعبي الكرة.
بينما أكد الفيديو أن برنامج هاني رمزي، هو محاولة لتقليد رامز جلال، حيث أن الضيف يرى أن مايحدث عقب انفجار اللغم هو حالة إغماء بينما الطبيعي أن يحدث له إصابات بالغة وتفتيت تام، بينما ما أكد أن برنامج "الزفة" و"كريزي تاكسي" مفبركة هو ظهور بعض ضحايا البرنامج في بعض الإعلانات التلفزيونية.
وأوضح الفيديو، الذي يقدمه الناقد الفني الهامي سمير، أن أكبر دليل على فبركة برنامج رامز جلال هو تكرار الضيوف في كل موسم، واعتراف بعض الفنانين الذين شاركوا في البرنامج أنه مفبرك، وتصريح أساتذة الإعلام والتمثيل أن التمثيل يظهر على بعض غير المختصين بالتمثيل مثل لاعبي الكرة.
بينما أكد الفيديو أن برنامج هاني رمزي، هو محاولة لتقليد رامز جلال، حيث أن الضيف يرى أن مايحدث عقب انفجار اللغم هو حالة إغماء بينما الطبيعي أن يحدث له إصابات بالغة وتفتيت تام، بينما ما أكد أن برنامج "الزفة" و"كريزي تاكسي" مفبركة هو ظهور بعض ضحايا البرنامج في بعض الإعلانات التلفزيونية.
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