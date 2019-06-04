خاص- الأهلي يكشف حقيقة رحيل أزارو

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخراً عن موافقة النادي الأحمر في رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وقال توفيق في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :"ما يتردد حول نية الأهلي أو موافقتنا على رحيل أزارو في الميركاتو الصيفي "أي كلام" وليس له أساس من الصحة".



