وزارة الإسكان: إنشاء محاور وكباري بمدينة 6 أكتوبر بالتعاون مع القطاع الخاص

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتم حاليا بالتنسيق مع القطاع الخاص، وبعض الشركات تطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء محاور جديدة وعدد من الكباري، وذلك فى إطار سياسة الدولة نحو مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تحقيق التنمية المستهدفة.





وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر: يتضمن الجزء الأول لأعمال التطوير الطريق الدائري الأوسطى والتي تنفذه شركة سامكو، وهو عبارة عن طريق داعم بطول١١كم على طريق الفيوم، يخدم القادم من القاهرة إلى مدينة ٦ أكتوبر، بعرض ١٤,٧٥م ، ويضم 3 حارات مرورية بعرض ٣,٧٥م فى اتجاه القادم إلى المدينة.





وأضاف رئيس الجهاز، أن الجزء الثاني يتضمن تطوير وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية، حيث يتم إنشاء طريق رئيسى وداعم للاتجاهين، يبلغ طوله نحو ١٤ كم بعرض ٨٢م ، ويتكون كل اتجاه من رئيسى وحارة للشاحنات الثقيلة، ويوجد به عدد ٤ كبارى، وهي كوبرى ١٤ بالطريق الدائرى الأوسطى وعدد ٣ كبارى أخرى، وهى"١١ - ١٠- ١٦" بطريق الفيوم، وتُمثل هذه الوصلة جزءا من الطريق الدائرى الأوسطى، وتهدف إلى تخفيف الضغط المروري على طريق الفيوم، وذلك بإنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة ٦ أكتوبر عن طريق الفيوم، كما أنها تستخدم لرفع كفاءة وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية لتستوعب الضغط المرورى للنقل الثقيل والقادم من وإلى المنطقة الصناعية بالمدينة.





وقال رئيس الجهاز: "يوجد بطريق وصلة دهشور الجنوبية عدة أعمال صناعية، تهدف إلى إلغاء جميع الدورانات السطحية واستبدالها بكبارى للحد من حوادث السيارات على الطريق، حيث يهدف كوبرى"10" لعمل دوران خلفى حر للقادم من أكتوبر إلى ميدان الرماية، وكوبرى "١١" لعمل دوران خلفى حر للقادم من الفيوم إلى مدينة ٦ أكتوبر، ويعد كوبرى" ١٤ " عملية تعدية لمزلقان السكة الحديد بكوبرى علوى حر وإلغاء المزلقان على وصلة دهشور الجنوبية، ويستخدم كوبرى"١٦" كتعدية مزلقان السكك الحديد على طريق الخدمة لربط منطقة الإسكان الإجتماعى".





جدير بالذكر أنه سبق وطرح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أعمال تطوير المحاور الرئيسية وإنشاء محاور جديدة، لتسهيل الحركة المرورية، وتلافي التكدسات المرورية على المحاور الرئيسية ضمن الخطة التنموية للمدينة.



