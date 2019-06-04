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المنتخب الأنجولي يستفسر عن موعد انضمام جيرالدو للمعسكر

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:17 م
المنتخب الأنجولي يستفسر عن موعد انضمام جيرالدو للمعسكر
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محمد الصو
 
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تلقى الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالات من جانب الجهاز الفني لمنتخب بلاده، لمعرفة موعد وصوله للانضمام إلى المعسكر المعلق استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

وأوضح اللاعب أنه سوف ينتظم في تدريبات بلاده خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة عدم ارتباطه مع الفريق بأي مباريات في الوقت الحالي.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية، بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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