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محكمة إسرائيلية ترفض تجديد زيارات عائلات أسرى حماس

الثلاثاء 04/يونيو/2019 - 04:13 م
محكمة إسرائيلية ترفض تجديد زيارات عائلات أسرى حماس
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وكالات
 
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رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، التماساً قدمته عائلات أسرى فلسطينيين لتجديد الزيارات لهم في سجون الاحتلال، وفق ما أوردت وكالة "معاً" الإخبارية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر إسرائيلية، أن عائلات أسرى حماس من غزة، والذين يقضون أحكاماً عالية في سجون الاحتلال، قدموا التماساً لتجديد برنامج زيارة أبنائهم، لكن المحكمة رفضت الالتماس، بزعم أن ممارسة الضغط على حماس، هو رفض مشروع لمنح الامتيازات لأسباب "أمنية".

وادعت المحكمة أن الهدف من منع الزيارات، هو تشجيع إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد اردان: "من غير المنطقي السماح بزيارة العائلات ما دامت حماس تحتجز جثث جنودنا والمواطنين الإسرائيليين".
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